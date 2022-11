"In quel bar vidi scene atroci"

L'11 novembre del 2022, Antonio Di Laurenzio è a Ponticelli per immortalare gli sguardi dei giovani partecipanti al corteo anti-camorra in ricordo delle vittime innocenti della strage del bar Sayonara. Di Laurenzio c'era anche 33 anni fa. Essendo residente nel quartiere alla periferia orientale di Napoli, appena apprese la notizia si precipitò davanti al bar dove i killer della camorra lasciarono per terra una quantità indefinita di bossoli e i corpi di sei persone. Quattro di loro, quel pomeriggio erano lì per un momento di svago, non avevano alcun legame con la criminalità organizzata: Gaetano De Cicco, Salvatore Benaglia, Domenico Guarracino e Gaetano Di Nocera. Il ricordo di quella sera nell'intervista.