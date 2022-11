Pasolini e il set del "Decameron" a Ravello

Nell'estate del '59 Pier Paolo Pasolini arrivò a Ravello sulla sua 1100 per "La lunga strada di sabbia", il suo reportage sull'Italia del mare, e se ne innamorò. Vi tornò dieci anni più tardi, alla ricerca di location per il suo “Decameron” in lingua napoletana, e a villa Rufolo, quando vide il giardiniere, Vincenzo Amato, trovò il volto giusto per il protagonista della novella di Masetto da Lamporecchio, l'ortolano che si finge sordomuto per sedurre le suore di un convento.

Boccaccio, l'autore del “Decamerone”, fu tra i primi a essere colpiti dall'incanto della villa, che sembra un luogo di fiaba. Wagner vi trovò l'ispirazione per il giardino del mago Klingsor del “Parsifal”. Pasolini la consegnò all'eternità dell'immaginario cinematografico.

Nel film compare a Napoli, nella chiesa di Santa Chiara, come allievo di Giotto, che dipinge tra realtà e sogno.

Ma torniamo al viaggio in 1100. Quando a villa Cimbrone vide la splendida “terrazza dell'infinito” Pasolini annotò: "c'è tanta pace, che qui vorrei morire".

Il regista geniale e visionario fu invece ucciso brutalmente all'idroscalo di Ostia. La sua fine è ancora avvolta nel mistero. Da Napoli la grande scrittrice Dacia Maraini torna a chiedere la riapertura delle indagini.

Nel servizio le interviste a Pierfrancesco Cantarella, presidente dell' Associazione Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana, Maurizio Pietrantonio, direttore della Fondazione Villa Rufolo, e alla scrittrice Dacia Maraini.