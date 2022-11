Iran, la videoarte racconta le proteste

La battaglia delle donne iraniane per la libertà e i diritti, le proteste che dilagano e coinvolgono ormai tutti gli strati della popolazione, la feroce repressione della polizia morale che insanguina le strade.

La videoarte è in questi giorni, attraverso la rete, uno dei veicoli più potenti della primavera iraniana. Al Cam di Casoria, che già nel 2014 dedicò all'Iran una mostra, la primavera persiana attraverso decine di lavori mandati da videoartisti. ‘Tanti, arrivati di ora in ora, molto più di quelli inizialmente previsti’ spiega il direttore del museo di Casoria Antonio Manfredi.

Testimonianze di artiste che da tempo vivono in esilio ma vogliono dar voce al loro popolo, al dolore, alla rabbia, alle speranze e poi la commozione e la determinazione di Sara H, dottoranda in storia dell'arte a Napoli che dice 'Europa e Occidente non possono più limitarsi alle sole parole’.