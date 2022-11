Cellula neonazista nel napoletano

Voleva fare una strage nella caserma dei Carabinieri di Marigliano, nel napoletano, il 25enne Gianpiero Testa, il più giovane tra i quattro arrestati nel blitz della Digos contro l' “Ordine di Hagal” un'associazione terroristica neonazista, suprematista e negazionista. Ricercato un cittadino ucraino, legato al battaglione Azov, che avrebbe anche introdotto armi da guerra nel nostro paese, una trentina le perquisizioni in tutta Italia, in manette i vertici, ciascuno col suo compito. Per Testa quello di organizzare riunioni e fare proseliti. Che non erano pochi e che sono stati quasi tutti identificati, grazie ad un capillare lavoro di intelligence.. Sul canale Protocollo 4 di Telegram tutti si dichiaravano pronti ad azioni terroristiche eclatanti, anche da kamikaze, non solo contro la caserma ma anche in centri commerciali. Per gli inquirenti l'associazione, che aveva contatti anche con i gruppi neonazisti Misantropie Division e Centuria, aveva come obiettivo quello di promuovere un "nuovo ordine mondiale", ispirato alle teorie del gerarca nazista Goebbels contro gli ebrei. Le indagini hanno scoperto che alcuni membri, si sarebbero trasferiti all'estero per addestrarsi ai combattimenti corpo a corpo, all'uso di armi e a corsi di sopravvivenza estrema.