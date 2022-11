Ucciso a 3 anni "per una distrazione"

"Io lo tenevo per mano sul marciapiede. Era felicissimo, lo dovevo portare a mare... e invece mio figlio dopo un poco si è trovato all'obitorio. Questo non lo posso accettare." La voce di Marianna Carezza è rotta dal pianto.

Un sabato di sole, il 25 giugno scorso. Una famiglia come tante si prepara per andare al mare. In pochi istanti, sotto casa, a Cavalleggeri, si consuma la tragedia che le parole non sanno raccontare: la morte di un bimbo di appena 3 anni, travolto e ucciso da un'auto.

"Alcuni testimoni hanno detto che in un primo momento il responsabile ha tentato di scappare. Ma poi la folla lo ha trattenuto" spiega Ciro Carezza, il papà del piccolo Christian.

“Ha detto che si è distratto... e io per questa distrazione ho perso mio figlio”. "Il nostro sole" aggiunge la moglie.

L'uomo che era al volante non ha mai chiesto scusa. Ogni giorno, per questi due genitori, si rinnova la condanna a rivivere quegli istanti all'angolo della via, quando escono di casa al mattino e quando rientrano la sera. La quotidianità trasformata in una galera.

"La cosa più brutta è che questa persona abita a 700 metri dalla mia abitazione" spiega ancora Ciro. E Marianna conclude: "Abbiamo avuto la pena di morte noi. Loro invece stanno a casa liberamente. Non è giusto. La deve pagare".