Maxi-sequestro di droga a Castel Volturno

Madre e figlia di 65 e 49 anni sono state arrestate a Castel Volturno, provincia di Caserta, per possesso di droga che, una volta sul mercato, avrebbe fruttato circa tre milioni.

I carabinieri hanno rinvenuto nella loro abitazione oltre 500 chili di hashish, nascosti in bustoni di plastica chiusi ermeticamente, cosa che comunque non ha impedito ai militari di sentire un forte odore di stupefacente in tutta la casa.