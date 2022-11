Barbiere ucciso a Castel Volturno, l'omicida: "Pensavo fosse armato"

Sei coltellate fatali inferte da un cinquantatreenne meccanico incensurato, reo confesso, fermato per omicidio volontario. Con lui, dovrà rispondere di concorso in omicidio il figlio ventisettenne. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a intervenire in una rissa scoppiata in un bar in cui era coinvolto il fratello del barbiere. Secondo la ricostruzione, Luigi Izzo conosce il ventisettenne, un suo cliente, e interviene a propria volta, solo per fare da paciere. Poi però il padre del ventisettenne, messo al corrente della lite consumata poco prima, per motivi ancora da chiarire prende un coltello da cucina e insieme al figlio si dirige verso casa di Izzo: “L’ho visto avvicinare la mano alla tasca del pantalone, pensavo fosse armato e l’ho colpito più volte” l’agghiacciante confessione che avrebbe reso ai carabinieri. Il sindaco: “Qui non ce la facciamo più, intervenga lo Stato”