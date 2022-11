IL VIDEO- Cade palo durante L'Aquila- Benevento

Serie B del campionato italiano, è il 36' minuto del primo tempo alla "Casa del Rugby" de L'Aquila quando il Benevento, sotto per 19-0 contro gli abruzzesi, riesce a fare meta. Ma pochi secondi dopo una parte di uno dei pesanti pali della porta si spezza e rischia di trafiggere o colpire i giocatori in campo. Cade a poche decine di centimetri dagli atleti che restano sotto shock per alcuni minuti. Il più vicino al palo crollato è Giovanni Bontiempo, pilone 18enne dei Sanniti. Nonostante la tragedia sfiorata e le molte perplessità espresse sull'opportunità di proseguire il match senza una verifica sullo stato delle strutture, l'arbitro decide di far riprendere e di portare a termine la partita che, per la cronaca, finisce con la vittoria del Rugby L'Aquila per 34-21."Ma questo è un brutto messaggio per tutti - osserva Rosario Palumbo, presidente del Benevento Rugby - era il caso di sospendere la partita per garantire l'incolumità degli atleti". Poi Palumbo rivolge una richiesta alla Federazione: "Quando si effettuano le verifiche sui campi per concedere l'omologazione bisogna fare più attenzione. Non è possibile mettere a repentaglio la vita dei giocatori". Dal momento che la partita era trasmessa sui social, i parenti dei giocatori che la stavano seguendo si sono molto allarmati per quella che è stata una tragedia fortunatamente solo sfiorata.