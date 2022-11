Imponeva il pizzo dal carcere con un cellulare

Operazione dei carabinieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. In applicazione di misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, tre persone sono finite in carcere, per estorsione e tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Cesarano. Taglieggiati un gestore di un tratto di spiaggia di Castellammare, il titolare di una falegnameria e quello di uno studio commerciale.

In uno degli episodi documentati dall'indagine, per commettere l’attività estorsiva, uno degli indagati, in carcere per altri reati, si sarebbe avvalso di un telefono cellulare di cui era illecitamente in possesso all’interno del penitenziario.

Nella stessa operazione, per altre tre persone è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato una pistola con 6 colpi nel caricatore, 3 proiettili, mezzo chilo di marijuana, 20 grammi di hashish e 4 di cocaina.