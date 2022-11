Scacco al clan Sangermano, 25 arresti

Il clan controllava tutto con le armi e le estorsioni. Controllava persino quali formaggi e latticini vendere nelle salumerie e, per le imprese edili, dove comprare forniture e provviste. La villa del boss era tappa obbligata della processione della Madonna, con tanto di inchino della statua. Siamo a San Paolo Belsito, nel napoletano. Tutto questo emerge dalle indagini - cominciate sei anni fa - della Direzione distrettuale antimafia sul gruppo dei Sangermano.

I carabinieri hanno dato esecuzione a 25 misure cautelari: tutti soggetti accusati di essere parte del clan di camorra o coinvolti nei suoi affari, tra le campagne del Nolano e dell'Avellinese. Il riciclaggio, in particolare, assicurava profitti importanti. Nell'elenco figurano anche Agostino e Nicola Sangermano, considerati i vertici dell'organizzazione.

Agostino aveva in tasca una pistola al momento dell'arresto. Lunghissimo l'elenco di reati ipotizzati, aggravati da finalità e modalità mafiose. Sequestri preventivi per un valore di 30 milioni di euro: terreni, fabbricati, società, automobili e rapporti finanziari e in più circa 90 mila euro in contanti emersi durante le perquisizioni.