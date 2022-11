Nicola: "Salernitana bella a metà". Spalletti, occhi su Kvara

La striscia di risultati utili della Salernitana si interrompe al Franchi: la Fiorentina si impone per 2-1 e scavalca in classifica proprio i granata. Usciti dalla crisi, i viola raccolgono la quinta vittoria consecutiva ai danni di una Salernitana che sbaglia l'approccio alla partita e si trova sotto già dopo un quarto d'ora per il gol di Bonaventura. La squadra si scuote nella ripresa con l'inserimento di Dia, autore del pareggio, poi la rete che decide il match di Jovic, prima annullata per fuorigioco poi convalidata dal var.

A Castel Volturno occhi puntati su Kvaratskhelia, decisive le prossime ore per una eventuale convocazione per la gara con l'Udinese. Nessuno vuole forzare i tempi e correre rischi inutili, nonostante l'importanza degli ultimi 90 minuti prima della sosta, fondamentali per conservare il vantaggio di 8 punti sulle inseguitrici, il Maradona farà la sua parte con un nuovo sold out, cinquantamila per salutare gli azzurri e dare appuntamento alla capolista a Fuorigrotta per il 13 gennaio, la notte di Napoli-Juve.