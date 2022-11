Diabete di tipo 1, casi in aumento dopo il covid

"Le diagnosi di diabete di tipo 1 sono in aumento verticale dalla pandemia". Lo dice la professoressa Annamaria Colao del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università “Federico II” di Napoli, in occasione di un incontro organizzato al circolo partenopeo della Lega Navale, alla vigilia della giornata mondiale del diabete.

Gli esperti stanno ancora studiando se e che tipo di nesso possa esserci, ma la letteratura scientifica comincia ad annoverare casi di insorgenza, fuori dai canoni tradizionali della giovane età. Resta fondamentale la prevenzione - sport, alimentazione, perdita di peso in eccesso - per tenere sotto controllo i livelli glicemici ed evitare che il diabete possa dare luogo alle sue conseguenze più conclamate e visibili a livello cardiocircolatorio, renale oppure sulla vista.

In Campania si stima siano circa mezzo milione, i cittadini diabetici, trecentomila nella sola provincia di Napoli. Uno studio dell'Health City Institute basato sui dati Istat, ha rilevato che la mortalità per diabete in Campania è la più alta d'Italia: 5,3 decessi ogni 10mila abitanti.

Nel servizio le interviste ad Annamaria Colao, Emanuele Filice, medico specializzando, e Roberto Sepe, presidente dell'Associazione diabetici della "Federico II".