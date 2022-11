Accoltella la moglie con dieci fendenti, arrestato un 37enne

Non è in pericolo di vita la donna colpita da dieci coltellate sferrate dal marito a Giugliano in Campania, lunedì sera intorno alle 19.30, in un appartamento di via Vicinale Casa D'Agostino. La vittima dell'aggressione è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Giugliano, l'uomo, un 37enne, è nel carcere di Poggioreale con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti.

All'origine dell'accoltellamento c'è una lite tra i coniugi, per motivi sentimentali, forse questioni di gelosia. I carabinieri della compagnia di Giugliano stanno indagando per ricostruire il quadro degli eventi. La più grave, tra le coltellate inferte, ha colpito la donna in profondità alla zona lombare. L'aggressore stesso si è ferito alla mano, perché ha afferrato un coltello, lo ha spezzato, e poi tenendolo dalla parte della lama ha cominciato a colpire la coniuge.