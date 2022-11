"La scuola adotta un monumento" compie 30 anni

Sono talmente tanti, che la Fondazione Napoli Novantanove ha creato un vero e proprio “Atlante dei monumenti adottati”. Nel 1992 parteciparono duecento scuole in Campania, da allora sono circa 300mila gli studenti italiani coinvolti nel progetto “La scuola adotta un monumento”. Al Palazzo Reale di Napoli si sono ritrovati in 500 da tutta Italia per la cerimonia conclusiva del bando 2022 di “MonumetiAMOci! - La scuola adotta un monumento”.

I progetti e le attività sviluppate in aula e nei siti culturali scelti dagli studenti, hanno consentito a questi ultimi di conoscere meglio il patrimonio artistico e storico, avvertendo un più profondo legame di appartenenza con le proprie comunità. Dalle elementari alle superiori, i ragazzi hanno creato schede e pannelli informativi, video, pubblicazioni per il web che poi hanno messo a disposizione di tutti attraverso i codici qr. Ascoltandoli, si percepisce che sentono i monumenti adottati - non solo reperti archeologici, anche beni naturali o immateriali - come fossero propri e di famiglia. Avvertono il senso di responsabilità nei confronti della tutela del patrimonio.

Nel servizio, l'intervista alla presidente della Fondazione Napoli Novantanove, Mirella Barracco.