Dopo i vandali, installata una nuova targa per Gaetano Montanino

Durante il corteo contro la guerra in Ucraina e il caro-vita, qualcuno aveva sfregiato con della vernice rossa la lapide in memoria di Gaetano Montanino tra via Marina e piazza Mercato, inneggiando contro le forze dell'ordine. Ma si tratta solo dell'ultimo episodio che connota lo stato di abbandono in cui versava il monumento alla memoria della guardia giurata uccisa nell'agosto del 2009 da un commando di giovani killer della camorra.

Alla luce dell'ultimo atto vandalico, una nuova targa è stata posizionata nel chiostro della vicina chiesa di Sant'Eligio. Nel servizio le interviste a don Tonino Palmese della Fondazione Polis, Gianfranco Wurzburger, presidente dell'Associazione Gioventù Cattolica e Luciana Di Mauro, vedova di Montanino.

Di Mauro ha avviato un percorso di giustizia riparativa con Antonio, uno dei quattro componenti del gruppo di fuoco che ha assassinato Montanino, per accompagnarlo nella costruzione di una seconda opportunità di vita, nel segno della legalità.