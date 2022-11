Quartieri di vita, il teatro di formazione

Sul palcoscenico le storie di 9 ragazzi che studiano, lavorano, sognano teatro e cinema. Vita vissuta nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli diventata, attraverso un workshop con la drammaturga e regista ceca Jana Svobodova, uno spettacolo.

“Why not me”,rappresentato all'Arca Theatre di Praga, apre al teatro Nest Quarteri di vita, la rassegna di formazione e teatro sociale della Fondazione Campania dei Festival.

“Sicuramente porterò con me per tutta la vita personale e artistica quest'esperienza che definirei un'indagine colorata, dice Jana Svobodova, ai ragazzi ho dato strumenti per creare.Ho la speranza lavori come questo siano un ponte di conoscenza e dialogo”

Andrea Vellotti, attore e regista che ha curato la drammaturgia, crede che questo lavoro lascerà una scia di potenza, di conoscenza e di cultura.