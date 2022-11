Personale sanitario non vaccinato, come avviene il reintegro

Dopo la direttiva regionale sul rientro in servizio - senza contatto diretto con i pazienti - per i medici non vaccinati, siamo andati a vedere che organizzazione si è data il “Cardarelli” di Napoli. Ospedale che, tra le altre cose, sta per bandire un nuovo concorso per l'area di Emergenza-Urgenza dove servono 15 medici.

Nel servizio le voci di Antonio D'Amore, Direttore generale dell'ospedale “Cardarelli” e Fiorella Paladino, Dirigente del pronto soccorso dell'ospedale “Cardarelli”