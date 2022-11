Un progetto sportivo per 50 ragazzi diversamente abili

Un nuovo progetto sportivo coinvolgerà 50 ragazzi diversamente abili dagli 8 ai 18 anni per favorire i programmi di inclusione sociale a Nocera Inferiore. L'iniziativa vede alleati la Caritas diocesana, il comune e l'Asl, con il Coni e una serie di associazioni sportive e di volontariato.

Le attività, basket, atletica leggera e rugby, tutte gratuite, si svolgeranno in palestre, nello stadio di Nocera Inferiore e in altri impianti comunali.



Nel servizio interviste a Sofia Russo, vicedirettore Caritas diocesana di Nocera-Sarno; Carmela Pacelli, ideatrice del progetto; Federica Fortino, assessore comunale alle Politiche sociali di Nocera Inferiore.