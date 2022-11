Irpinia 1980, i sommersi e i salvati

23 novembre 1980, una domenica sera d'autunno, le 19:35. Tv e radio risuonano ancora dei commenti delle partite, quando irrompe la notizia del disastro. Un terremoto di magnitudo 6.9 colpisce i territori a cavallo tra Irpinia e Basilicata, facendo precipitare nella rovina una intera civiltà contadina. I primi soccorsi sono lentissimi. La conta delle vittime si concluderà molti giorni dopo: quasi tremila. Danni a chilometri di distanza: sfollati da Napoli e Foggia. Circa novemila i feriti, stando a fonti dell'epoca, interi paesi distrutti e una ricostruzione travagliatissima, un capitolo ancora aperto a 42 anni di distanza.

E' il giorno della memoria. Toni aveva 11 anni all'epoca. Fu l'unico a salvarsi della sua famiglia sepolta dal crollo della casa a Lioni, in provincia di Avellino. Rimase sotto le macerie per tre giorni. Si salvò grazie all'ostinazione di una squadra di vigili del fuoco di Verona, accorsi in Irpinia per prestare aiuto. Non smisero mai di scavare, nel silenzio. Si sono rincontrati solo ieri, nell'ambito delle celebrazioni in occasione dell'anniversario del sisma. L'abbraccio tra il bambino di allora e i suoi soccorritori e il ricordo di un mondo sepolto per sempre.

Nel servizio rivediamo alcune celebri immagini d'epoca, dal primo annuncio di Emilio Fede al tg1 fino alla visita di Pertini. Lo strazio dei superstiti, il dolore delle vittime, la rassegnazione dei soccorritori. La voce narrante all'inizio è quella di Monica Vitti in un documentario del 1981, regia di Lina Wermuller, “E' una domenica sera di novembre”, interamente dedicato alla tragedia del sisma.