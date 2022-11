Francesco Rosi, 100 anni di un maestro

Gli esordi non erano stati quelli avventurosi dei registi americani, ripeteva con ironia.Gli inizi nel teatro, poi l'incontro con Luchino Visconti gli aveva cambiato la vita.



Francesco Rosi, figura tarchiata, piglio deciso. Lo stesso rigore lo metteva sul grande schermo. Il cinema come strada per la verità e l'impegno, per gli abbellimenti non c'era posto. Nasceva cento anni va, un mese dopo la marcia su Roma. Cresciuto a Napoli, amico di sempre di Raffaele La Capria e Giorgio Napolitano, della sua città avrebbe raccontato trasformazioni e distorsioni.

Nel 1962 con "Salvatore Giuliano" è già l'inventore di un genere, quello del cinema d'inchiesta. Con “Le Mani sulla città” vince il leone d'oro a Venezia. Il sodalizio con Gian Maria Volonté, l'attenzione ai misteri italiani - “Il caso Mattei”, “Lucky Luciano”, “Cadaveri eccellenti”. Il rapporto con Sciascia e Primo Levi. La cinepresa era la sua lente, lui un inquirente, sempre a pedinare la verità. Un maestro: ci lasciava sette anni fa. I miei film, ripeteva, non sono solo miei.

“Sono un'opera collettiva. Questi film sono stati fatti da tutti quanti noi. C'è un pezzo di tutti quanti noi e continua ad esserci al di là dei film”.