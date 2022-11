Domenica gratis nei Musei, boom a Castel Sant'Elmo e alla Certosa di San Martino

La piazza del belvedere è piena già alle 9 del mattino. Tutti in coda per la Certosa di San Martino, tra un selfie e uno sguardo al panorama l'attesa passa in fretta.

Domenica gratis nei musei della Campania. Un'iniziativa che non è a rischio cancellazione, ha rassicurato il Ministro della Cultura Sangiuliano precisando le sue dichiarazioni precedenti. Solo domenica 2 ottobre, grazie all'ingresso gratuito, Castel Sant'Elmo è stato visitato da 7500 persone. Quasi tremila hanno scelto il Museo della Certosa.

I turisti ammirano, fotografano, condividono. L'indotto generato da ciascuna di queste operazioni è difficile da quantificare. Ma il colpo d'occhio parla chiaro.