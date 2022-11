"Santa Lucia" e i fantasmi della memoria

Uno scrittore (Renato Carpentieri) , da tempo divenuto cieco, ritorna a casa dopo quarant'anni. Le memorie e le ossessioni si rincorrono nella sua mente e sullo sfondo di una città che ormai non si può più vedere con gli occhi, ma si ascolta, si odora, si ricorda.

Cupa e misteriosa, labirintica, deserta, nuvolosa: è la Napoli raccontata da “Santa Lucia”, primo lungometraggio di Marco Chiappetta. Da tempo il cinema è il suo mestiere, ma il sogno dell'esordio è passato attraverso mille ostacoli, pandemia compresa. Ora finalmente quel desiderio coltivato da bambino si è tradotto in un film, dal 3 novembre al cinema. Un'opera prima che mescola sapientemente atmosfere e suoni, elementi autobiografici, citazioni, omaggi letterari. Anche per Marco, come per il protagonista del suo film, si tratta di un ritorno a casa dopo anni a Parigi.

"Santa Lucia": il quartiere da cui partivano i bastimenti degli emigranti, la santa che protegge la vista. Il film gioca sul doppio registro dell'esilio e della memoria. Un ritorno lunghissimo al dolore che ha provocato la fuga, quello da cui si scappa ma che ci insegue.

Produzione, cast e location, tutto riporta a Napoli. Straordinaria l'interpretazione di Renato Carpentieri.