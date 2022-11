La tangenziale del futuro

Sostenibilità, sicurezza, digitalizzazione. La Tangenziale di Napoli è un cantiere continuo. Dalla riqualificazione energetica dei caselli - quello dell'Arenella avrà a breve un impianto fotovoltaico - agli impianti di illuminazione intelligente con sistema di rilevamento del traffico. L'istallazione è in corso a Capodichino. E poi, il monitoraggio da remoto sulle infrastrutture e la sperimentazione di Conto Targa.

Un banco di prova, un laboratorio a cielo aperto per testare soluzioni ad alta tecnologia e immaginare su che strade viaggeremo in futuro.I cantieri diventano infatti luoghi di formazione per tecnici specialisti nel settore della progettazione e della manutenzione delle infrastrutture.



Si rinnova la collaborazione tra l'Università Federico II e Tecne, società di Aspi. 36 allievi (neolaureati e dipendenti del gruppo insieme) in un percorso di formazione di alto profilo, che guarda soprattutto alle prospettive che si aprono grazie agli investimenti del Pnrr sulle infrastrutture.

Nel servizio ascoltiamo gli interventi di :

Luigi Massa - amministratore delegato tangenziale di Napoli

Andrea Prota - Direttore DIST FEDERICO II. Coordinatore didattico SI ACADEMY