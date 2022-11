Ciao Franco. Si è spento a 53 anni dopo aver coronato il sogno della maratona

Il suo esempio rimarrà anche dopo la morte. Il 53enne tetraplegico si è spento dopo aver con la sua storia commosso più volte gli amanti dello sport e delle storie di determinazione oltre gli ostacoli. Lui che dalla nascita ha sempre vissuto su una carrozzina, era riuscito lo scorso 6 novembre a partecipare alla maratona di New York, spinto dal fratello Dario divenuto maratoneta proprio per essere le gambe di Franco. I due fratelli hanno completato la corsa in poco più di 4 ore e quindici minuti.

Pochi giorni dopo il rientro in Italia le condizioni di salute di Franco si sono aggravate fino al decesso comunicato tramite la pagina Facebook “Sogno attivo”. "Porterò avanti il sogno di tanti altri ragazzi che hanno preso ispirazione dalla tua testa dura" ha scritto sui social il fratello Dario.