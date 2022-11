Protoni per combattere il cancro, ma solo al Nord

Colpisce le cellule tumorali con estrema precisione senza coinvolgere i tessuti sani. La protonterapia con radiazioni ionizzanti si rivela così utile per la cura di diversi tumori.

Oltre 100 i centri di protonterapia attivi nel mondo. 2 in funzione in Italia: a Pavia e Trento. In costruzione altri 5, tuttti nel nord Italia: un altro a Pavia, 2 a Milano , uno ad Aviano e a Candiolo in provincia di Torino.

Una disparità tra nord e sud che costringe molti pazienti oncologici a spostarsi dal meridione per le cure. Da qui l’appello alle istituzioni ribadito durante il seminario organizzato dalla professoressa Mariagabriella Pugliese del Dipartimento di fisica della Federico Secondo tenutosi all’università di Monte Sant’ Angelo a Napoli

Interviste a:

Prof. Paolo Muto- Direttore Unitá Complessa Radioterapia Istituto Pascale di Napoli

Marco Durante - Professore di fisica Università Federico II

Matteo Lorito- Rettore Università Federico II di Napoli