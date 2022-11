Uccide la moglie e si toglie la vita

A San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, un uomo di 60 anni ha ucciso a coltellate la moglie. L'omicida, che da tempo non viveva più in casa col resto della famiglia, si è poi suicidato, gettandosi da un cavalcavia dell'autostrada. Ferito alla mano uno dei figli della coppia, che aveva provato a salvare la madre. Indaga la Procura di Salerno