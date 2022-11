Napoli: una nuova mappa criminale

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, domattina in Prefettura a Napoli per partecipare al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto.

La visita arriva in un momento molto delicato per l'area metropolitana. Nella zona occidentale da tempo si confrontano gruppi che si riferiscono ora ai Mazzarella ora all'Alleanza di Secondigliano ed anche i colpi messi a segno da forze dell'ordine e pool antimafia della Procura hanno contribuito a creare un vuoto di potere nel quale si è innestata la lotta per il controllo delle piazze di spaccio dell'area flegrea e dei filoni medianti i quali il denaro viene riciclato nelle attività economiche legali ed illegali. E' in questo contesto che si inquadrano agguati, ferimenti ed omicidi a Fuorigrotta, Miano, Pianura. E la decisione di Felice D'Ausilio, uno dei figli del boss Domenico, di collaborare con la giustizia potrebbe ridisegnare la mappa criminale. Gli arresti di Raffaele Imperiale prima e Bruno Carbone poi, segnano uno scacco a due grandi broker del traffico internazionale di droga che ha proprio a Napoli un crocevia a filo diretto con le vie Mediorientali e Sudamericane.

Ma nel comitato di domani in Prefettura entreranno anche il centro antico e l'area est della città, dove assetti storici fanno i conti con spinte nuove. E la micro-criminalità che vede spesso protagonisti minorenni con il fenomeno delle baby gang.