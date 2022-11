Le strategie per gestire il calcio in "freezer"

Napoli e Salernitana si presentano con umori agli antipodi alla lunga sosta di stagione per i Mondiali in Qatar. Gli azzurri hanno consolidato la propria leadership in campionato, i granata sono a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione ma hanno incassato due ko di fila.

Gli staff delle due società sono al lavoro per organizzare le attività e gli allenamenti nei cinquanta giorni che mancano alla ripresa della Serie A.