L'Italbasket incontra gli studenti di Scampia

All'istituto alberghiero “Vittorio Veneto” nel quartiere napoletano di Scampia, c'è una professoressa speciale per l'ora di educazione fisica. Si tratta di Laura “Chicca” Macchi, leggenda della pallacanestro italiana, nove scudetti e oltre mille presenze in Nazionale. Macchi oggi è team manager della Nazionale, che ha partecipato con lo staff tecnico e una delegazione di atlete a una giornata di sensibilizzazione nella scuola, contro la violenza di genere, fermandosi poi in palestra per qualche tiro a canestro con gli studenti.

Le azzurre hanno portato in aula il loro esempio di professioniste dello sport ma la mattina ha riservato loro momenti toccanti, con la testimonianza di Adriana Esposito, madre di Stefania Formicola, vittima di femminicidio, e i monologhi dei ragazzi del “Vittorio Veneto”. Parole che denunciano l'uso scomposto e sessista delle stesse parole, perpetuando stereotipi, abitudini e una cultura improntata a un rapporto disomogeneo tra i sessi.

Neanche le campionesse azzurre possono dirsi immuni da frasi fatte che mortificano. “Le ragazze che giocano a basket non possono essere femminili”, questo il commento che una volta Martina Fassina, ala della Reyer Venezia, si è sentita rivolgere da una donna. “C'è alla base un problema di utilizzo di un linguaggio sessista” dice la torinese Valeria Trucco “per quale motivo se voglio elogiare la forza di una donna, dovrei dire che è una “donna con le p****”?”.

“Alla prima invasione del proprio spazio - dichiara senza mezzi termini Debora Carangelo, playmaker nata a Maddaloni - bisogna denunciare subito e non rimanere in silenzio”.

“Lo sport mi ha fatto conoscere amiche straordinarie che mi hanno fatto crescere - ha raccontato agli studenti Chicca Macchi - Uno sport di squadra come la pallacanestro aiuta a saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà, che prima o poi arrivano per forza, io ho chiesto aiuto anche quando avevo già 35 anni”.

“Dopo aver ascoltato queste testimonianze - spiega coach Lino Lardo - pensavamo quasi che lo sport potesse passare in secondo piano e invece lo sport può aiutare a diffondere la cultura del rispetto, fondamentale per un rapporto sano tra uomo e donna”.

Per gli studenti del “Vittorio Veneto” anche una sorpresa a margine dell'evento: potranno assistere gratuitamente alle due partite che la Nazionale disputerà al palabarbuto di Napoli, contro Svizzera e Slovacchia, alla ricerca del pass per Eurobasket 2023.