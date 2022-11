La riunione di redazione si fa in carcere

A partire da dicembre, il quotidiano “Il Mattino” avrà una pagina in più ogni settimana e alcune nuove firme in calce agli articoli. Si tratta di un gruppo di detenuti delle case circondariali di Poggioreale e Secondigliano, che parteciperanno al progetto “Parole in libertà”.

Una equipe di giornalisti, psicologi, sociologi e insegnanti terrà ogni settimana un laboratorio in cui ai partecipanti verrà illlustrato il processo di confezionamento di una pagina di giornale. Si inizierà dalla discussione dei temi caldi del giorno - così come avviene nella riunione di redazione in un quotidiano - passando poi all'impaginazione e alla stesura di articoli, editoriali, commenti, lettere, che settimanalmente troveranno spazio in una pagina dedicata de “Il Mattino”.

Una finestra che dà sul mondo per chi è recluso, ma anche la possibilità per i lettori di cimentarsi nell'osservazione della realtà da un punto di vista inconsueto.

L'iniziativa è organizzata dal Garante regionale delle persone private della libertà personale, Fondazione Polis, Fondazione Banco di Napoli e dal quotidiano napoletano; alla presentazione, sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero e l'assessora regionale alle politiche sociali, Lucia Fortini.

Nel servizio, le interviste al garante Samuele Ciambriello, al direttore de Il Mattino, Francesco De Core e a Carlo Berdini, direttore dell'istituto di pena di Poggioreale a Napoli.