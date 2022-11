L'influenza della Bibbia nella cultura

Nell'anno in cui è capitale italiana della cultura, non poteva mancare a Procida anche un momento di riflessione sul libro dei libri. "Bibbia cultura cinema" il titolo dell'evento organizzato alla Lega Navale, cui è stata abbinata anche una mostra, proprio a sottolineare l'influenza di Antico e Nuovo Testamento sulla formazione del nostro sistema di valori e credenze.

Ai cittadini dell'isola, è stata donata una copia anastatica, fedele all'originale, della Bibbia del 1607 del teologo Giovanni Diodati.

La Bibbia è d'altronde la fonte di ispirazione per i manufatti artigianali dei Misteri, le rappresentazioni di episodi narrati nei testi sacri, che sfilano nella suggestiva processione del venerdì santo a Procida.

L'evento è il primo progetto culturale dei giovani della Federazione delle Chiese Pentecostali con l'obiettivo - recita una nota - “di mettere al centro la gentilezza rivoluzionaria del messaggio di Cristo”.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Iovino, rappresentante in Europa del museo della Bibbia di Washington DC.