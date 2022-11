La Feldi Eboli esce con onore dalla Champions League di Calcio a 5. Serviva una vittoria con almeno quattro gol di scarto per accedere alle Final Four, invece ad Aversa per le volpi è arrivata una sonora sconfitta. Una manita, 5-0, quella rifilata agli ebolitani dallo Sporting Lisbona, squadra vice campione d'Europa. E ora testa al campionato.