Italbasket femminile, la strada per gli Europei passa da Napoli

Due sfide da vincere, per centrare la qualificazione a Eurobasket 2023 da prime nel girone. Questa è la missione napoletana della nazionale italiana femminile di basket. Le azzurre trascorreranno tutta la settimana a Napoli, allenandosi in vista di due partite, entrambe sul parquet del Palabarbuto di Fuorigrotta: giovedì 24 contro la Svizzera e domenica 27 contro la Slovacchia, sempre alle ore 19. Con due vittorie, la squadra allenata da Lino Lardo, sarebbe praticamente certa di chiudere il proprio girone al primo posto e conquistare il pass per la competizione continentale.

La Federazione Italiana Pallacanestro fa affidamento sul grande calore del tifo partenopeo per spingere le ragazze verso il traguardo. La nazionale è stata accolta nella sala giunta del municipio di Napoli, per la presentazione delle due sfide.

Nel servizio, le interviste alla capitana azzurra Martina Bestagno e all'allenatore Lino Lardo.