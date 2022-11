I risultati della serie C

Rialza la testa l'Avellino con il 4 a 0 rifilato al Taranto dell'ex allenatore Capuano. Doppietta di rigore per Marcello Trotta che rompe l'equilibrio al 32esimo minuto spiazzando il portiere ospite Vannucchi, prima di siglare il 2-0 alla metà del secondo tempo, sempre dagli 11 metri: portiere di là, palla di qua. Ancora da calcio piazzato la terza marcatura che arriva con Casarini bravo a incocciare di testa il corner di Matera, prima che il subentrato Murano nel recupero completi l'opera con un bel mancino sotto la traversa. Rompe il suo digiuno di vittorie, che durava dall'8 ottobre la Turris, che batte a domicilio e di misura il Messina grazie al gol di Leonetti alla mezz'ora del secondo tempo. Il centrocampista corallino è il primo ad arrivare sulla corta respinta di Daga da punizione

Pareggio con rimpianto per la Gelbison contro il Picerno. Reti inviolate al Marcello Torre di Pagani, ma i cilentani possono dolersi per un rigore che il capitano Uliano si fa parare verso la fine del primo tempo. Con un gol per tempo la Fidelis Andria doma un Giugliano poco vivace. Al quarto d'ora è Bolsius a portare avanti i padroni di casa, prima del rigore siglato da Tulli in pieno recupero.