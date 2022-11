Quei ragazzi del Liceo Umberto

(battuta Francesco Rosi su compagni di liceo; Giorgio Napolitano, Raffaele La Capria, Antonio Ghirelli, Maurizio Barendson)

Tutti destinati a lasciare il segno quei ragazzi partiti da Napoli e approdati a Roma e a Milano per realizzare sogni e ambizioni. In politica, nel giornalismo, in letteratura, nel cinema.

Il primo Leone d'Oro Rosi lo vinse nel 1963 per "Le mani sulla città", spietato e illuminante affresco sul "sacco di Napoli", l'ultimo alla carriera nel 2012.

In mezzo la Palma d'Oro a Cannes per il Caso Mattei e tanti film d'inchiesta e di impegno civile, resi indimenticabili da Gian Maria Volontè, l'attore più amato.



I 90 anni Rosi li trascorse a Napoli. Al Teatro San Carlo la consegna della medaglia d'oro della città e la presentazione dell'autobiografia "Io lo chiamo cinematografo" scritta a 4 mani con il Premio Oscar Giuseppe Tornatore.



Tre anni più tardi l'addio. Laico e sobrio, alla Casa del Cinema a Roma. Sulla bara l'amatissima coppola, intorno gli amici con i quali aveva condiviso i sogni diventati realtà.