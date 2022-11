Circumvesuviana, treno deraglia a Pompei

In quel momento andava a passo d'uomo il treno della linea Circumvesuviana Poggiomarino-Napoli deragliato poco prima delle 14 alla stazione di Pompei Santuario, in direzione capoluogo. A bordo trenta persone, fra studenti, lavoratori e turisti, oltre al personale viaggiante. Non è mancata la paura, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La circolazione è stata interrotta in un primo momento in entrambi i sensi di marcia tra Pompei e Torre Annunziata. Attivati autobus sostitutivi. In seguito treni sospesi soltanto sulla tratta Torre Annunziata – Scafati. Si lavora per la riapertura di tutta la linea. L'Eav ha istituito una commissione di inchiesta che intreccerà i dati dell'infrastruttura e quelli della scatola nera del mezzo. "Il dubbio che si tratti di un errore umano è forte", ha scritto l'azienda in una nota.

Pronta la reazione dei sindacati. "Si faccia al più presto chiarezza sulle cause", la richiesta della Fit Cisl. "La sicurezza va garantita a lavoratori e passeggeri", la posizione della Uiltrasporti.

Nel servizio intervista a un testimone oculare.