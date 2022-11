Frana a Sorrento coinvolge auto della Polizia locale, tre feriti

La pioggia, uno sversamento di fango, l'intervento della polizia locale e poi una frana.

Paura anche a Sorrento, in via Nastro Azzurro, nella zona alta della città.

Sono le 12:30. Un'auto con a bordo due agenti e un tecnico del Comune interviene in seguito a una segnalazione.

Passano pochi minuti e una colata di fango coinvolge il mezzo. Per la frenata e per l'impatto, i tre rimangono contusi e vengono poi ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Per loro anche tanto spavento. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei volontari per ripristinare la circolazione.

Anche nella Penisola Sorrentina, altra area a grande vocazione turistica, si torna a parlare di dissesto idrogeologico. Un territorio fragile, come tante altre zone della Campania. Secondo gli ultimi dati diffusi da Legambiente, in regione 287.500 persone convivono con il rischio di frane e smottamenti, quasi 294mila con il rischio di alluvioni.