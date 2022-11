Maltempo, in arrivo l'allerta arancione

Ondata di maltempo in peggioramento sulla Campania, in arrivo forti piogge e temporali. L'allerta meteo da gialla passerà ad arancione per quasi tutta la regione, dalle 6 di sabato mattina per 24 ore. Nelle ultime ore non sono mancati i disagi. Sull'autostrada A2 rallentamenti in prossimità dello svincolo di Salerno-Fratte per l'allagamento di un sottopasso. Nel golfo di Napoli collegamenti difficili a causa del forte vento di libeccio, arrivato fino a 20 nodi di velocità. Intanto, l'Osservatorio Città Clima 2022 di Legambiente posiziona la Campania fra le regioni più colpite da eventi climatici estremi come alluvioni, trombe d'aria, grandinate e ondate di calore. Dal 2010 a oggi si sono registrati 93 eventi e l'area metropolitana di Napoli, con 43, è fra le zone più martoriate a livello nazionale. Danni a infrastrutture, a stabilimenti balneari, a esercizi commerciali e ad abitazioni. In tutta la regione ben 287.500 persone vivono in territori fortemente franosi, quasi 294mila campani convivono invece con il rischio di allagamenti.