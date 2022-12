Gli alberghi si preparano ad ospitare gli sfollati

Aveva chiuso per la fine della stagione turistica, ma questo albergo ha dovuto riaprire a tempo di record, e stavolta non per accogliere villeggianti e stranieri.

In questo albergo a Forio d'Ischia, da 120 posti letto, tanti volontari si stanno impegnando per rendere la struttura di nuovo operativa per il fine settimana.

Una corsa contro il tempo, perché proprio per il weekend è annunciato un peggioramento delle condizioni metereologiche con l'incubo che le ulteriori piogge possano generare nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico. Il numero degli sfollati, intorno alle trecento persone, in via precauzionale, a causa del maltempo potrebbe infatti aumentare. E occorre trovare una sistemazione per chi sarà costretto a lasciare d'urgenza la propria casa.

Il sindaco di Forio ha firmato un'ordinanza che imporrà l'evacuazione precauzionale di una decina di edifici, in caso di allerta meteo.