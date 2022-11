Uomo gambizzato a Ponticelli, i residenti chiedono più sicurezza

Un aggguato in pieno giorno, a pochi passi da una scuola. Si sono vissuti momenti di grande panico a Napoli dove un uomo è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba destra. Il fatto si è verificato nel quartiere Ponticelli in piazza Vincenzo Aprea, a pochi metri di distanza dall'istituto comprensivo statale Toti Borsi Giurleo, all'esterno del quale c'erano genitori in attesa dell'uscita dei figli. E' stata una volante della Polizia in servizio nel quartiere ad accorgersi della presenza di un uomo riverso sul selciato. Stando alle prime indagini, il ferito, 48 anni, sarebbe il nipote di un elemento di spicco di un clan della periferia orientale della città.

Nel servizio le voci dei residenti che invocano sicurezza e di don Marco Liardo, parroco della chiesa di Santa Maria della Neve, in prima linea nella difesa della legalità.