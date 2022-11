"Pe' sempe" Andrea

Dopo un video diffuso sui social, cantato piano e voce e diventato immediatamente virale, Andrea Sannino ha inciso la versione ufficiale del brano “Pe’ sempe” storico successo di Mauro Caputo. Il videoclip è già on line. Il brano è solo l’anticipo del nuovo album dell’artista in uscita nel 2023. Sannino è reduce dal grande successo di “Te voglio bene assai” e della sigla di Domenica In, cantate con Franco Ricciardi. E con Ricciardi e Peppe Iodice sarà protagonista della Notte di Capodanno in Piazza del Plebiscito a Napoli.