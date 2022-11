Vince il Giugliano, crisi Avellino

Giugliano-Monopoli 2-1. Terza vittoria nelle ultime quattro per la matricola Giugliano. Al Partenio di Avellino (quest’anno lo stadio di casa), Monopoli battuto 2-1. Lucas Felippe apre le danze poco dopo il quarto d’ora. Poi, a inizio ripresa, è lo stesso centrocampista brasiliano a raddoppiare, inventandosi in rovesciata il gol della domenica. A nulla serve, al minuto 58, la rete dei pugliesi siglata da Pinto. Vincono ancora i Tigrotti, ora soli al quarto posto della classifica.



Catanzaro-Gelbison 3-0. Perde invece l’altra debuttante, la Gelbison. Troppo forte il Catanzaro capolista, che in rosa ha i due capocannonieri del girone C. Iemmello stappa il match a metà del primo tempo, mentre Biasci fa 2-0 poco prima che la partita entri nell’ultima mezz’ora di gioco. Con il risultato in ghiaccio, diventa una specie di sfida tra i due attaccanti: la vince Iemmello, che al 74esimo – complice la papera di D’Agostino - si regala la doppietta personale, scrivendo il definitivo 3-0.

Latina-Juve Stabia 0-0. Terzo risultato utile di fila per la Juve Stabia, che stavolta deve accontentarsi del pareggio a reti bianche. Un buon punto, comunque, sul campo del Latina, dopo che le Vespe si erano ritrovate in dieci per tutta la ripresa a causa dell’espulsione di Vimercati per fallo da ultimo uomo.

Picerno-Avellino 2-1. Non esce dalla crisi l’Avellino, a secco di vittorie ormai da un mese. In casa del Picerno succede tutto nella ripresa: irpini in vantaggio con Russo. Poi, nel giro di sette minuti, i lucani la ribaltano. Il fallo di mano in area di Tito genera il rigore, trasformato da Diop, che vale il pareggio. Rimonta completata poco dopo da Ruben Garcia che su azione di calcio d’angolo sigla il 2-1 che relega gli irpini in piena zona playout.

La quattordicesima giornata si chiuderà con il posticipo del lunedì fra Turris e Pescara.

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 38 Crotone 34 Pescara 32* Calcio Giugliano 21 Juve Stabia 21 Audace Cerignola 20 Gelbison 19 Latina 19 Monopoli 18 Foggia 18 Monterosi Tuscia 16 Taranto 16* Potenza 15 Turris 15* Picerno 14 Avellino 13 Virtus Francavilla 13* Viterbese 11 Fidelis Andria 11 ACR Messina 11



* Una partita in meno