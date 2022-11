Sarà l'Eintracht di Francoforte l'avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Evitate Psg e Borussia, gli azzurri pescano quella che è forse la più gradita delle tre squadre tedesche che il sorteggio avrebbe potuto abbinare alla formazione di Spalletti. Seconda nel proprio girone alle spalle del Tottenham, l'Eintracht è la vincitrice dell'ultima Europa League ed è attualmente quinta in Bundesliga.

Due i precedenti, in Coppa delle Alpi nel '68, successo dei tedeschi per 2-1, e agli ottavi di finale di Coppa Uefa nel 1994, quando l'Eintracht si impose per 1-0 sia in Germania che a Fuorigrotta. Era un altro Napoli, per Spalletti sarà comunque una partita tosta: squadra in forte ascesa, la definisce il tecnico toscano, che non nasconde una moderata soddisfazione per aver scansato Messi e compagni. Se ne riparlerà in ogni caso a febbraio, alla ripresa della competizione. Il futuro si chiama Empoli, domani alle 18 si torna in campo al Maradona per il penultimo impegno prima dei mondiali: l'obiettivo è arrivare alla sosta con un vantaggio immutato sulle inseguitrici.