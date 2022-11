Napoli cade a Roma, Eboli secondo

Al termine di una gara tiratissima il Napoli, a punteggio pieno con sette vittorie consecutive in questo avvio di campionato, cade a Roma in casa della seconda in classifica. Al PalaOlgiata, in una partita segnata dalla condensa che ha reso scivoloso il campo, è stata battaglia vera con i partenopei avanti con i gol di Perugino e Mancha, rimontati da una doppietta di Joselito e una rete di Dimas, fino al 3-3 di Arillo. Equilibrio poi rotto dall'espulsione di Fortino: 5-3 dei capitolini con Dimas e Marcelinho, quindi ancora Arillo firma il definitivo 5-4. L'Olimpus ora è a due punti di distanza.

Come la Feldi Eboli che supera in casa 3-2 i piemontesi dell'L84 grazie a una tripletta dello scatenato Luizinho, capocannoniere del campionato con 13 gol. La Feldi è ora attesa, da mercoledì a sabato, dal girone di Champions che si disputerà ad Aversa.

Vince anche la Sandro Abate Avellino, 3-1 in casa contro Pistoia, con le reti nel finale di Nicolodi, Gui e Alex. Quarto successo concsecutivo per gli irpini ora quinti in classifica.

Rotonda affermazione infine, 1-7, in Sardegna del Real San Giuseppe che ha espugnato Monastir. Sugli scudi Galletto, autore di una tripletta, e Salas, due le sue reti. Gli altri gol di Bellobuono e Patias.