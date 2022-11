"Cambiare il modello di gestione dei beni confiscati"

Un patrimonio pari a circa 32 miliardi di euro, pari all'1,8% del prodotto interno lordo italiano pre-pandemia: ecco quanto valgono i beni immobili confiscati alle mafie. Un patrimonio di valore, ma non valorizzato: su oltre 35mila immobili, la metà circa non ha ancora un soggetto affidatario che possa dargli nuova vita e uso, con finalità sociali; la Campania - dove si trovano poco meno di seimila immobili - è in linea con la media nazionale.

“Fondazione con il Sud” denuncia le inefficienze del modello di gestione, basato sul Fondo Unico della Giustizia e l'Agenzia Nazionale dei Beni confiscati, incardinata presso il Ministero dell'Interno: “Il settore pubblico si limita a dirigere il traffico, così non funziona”. E lancia una proposta: trasformare l'Agenzia in un ente pubblico economico, dotato dunque di autonomia patrimoniale e operante in regime di diritto privato. Bisogna però migliorare anche il trasferimento e la dotazione finanziaria per il Terzo settore. Gli enti sociali non hanno quasi mai la capacità economica per avviare e gestire un bene confiscato, anche quando lo ricevono ristrutturato e nuovo di zecca dai Comuni.

Ultima nota dolente, sono proprio i Municipi: mediamente in Italia, secondo l'ultimo dossier “RimanDATI” di LIBERA, due terzi dei campanili non adempiono all'obbligo di rendere trasparente e pubblico l'elenco dei beni confiscati che ricadono sul proprio territorio. La Campania nell'ultimo biennio ha migliorato di gran lunga la propria performance: carte in regola per metà dei Comuni. Ma resta ancora molto da fare.

Nel servizio le interviste a Luigi Lochi e Carlo Borgomeo, di “Fondazione con il Sud”, e Mario Morcone, assessore alla legalità e sicurezza della Regione Campania.