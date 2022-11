"Nel weekend, minuto di raccoglimento sui campi di calcio"

Il mondo del calcio nel fine settimana osserverà un minuto di raccoglimento in segno di vicinanza alla popolazione di Ischia e di lutto per le vittime della frana. Lo ha annunciato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, da Napoli, dove ha partecipato al convegno "Calcio & Welfare”, organizzato dal comitato regionale campano FIgc-Lnd e dall'Ussi, l'Unione stampa sportiva italiana.

Gravina ha anche commentato il ritorno della nazionale allo stadio Maradona. A marzo del 2023, l'undici di Roberto Mancini affronterà l'Inghilterra in una gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024: “Credo che Napoli meriti la nazionale e gli azzurri devono meritare l'entusiasmo del popolo napoletano - ha detto il numero uno della Federcalcio - ho avuto modo di vivere questo entusiasmo dello stadio di Napoli, di toccarlo con mano e ne abbiamo bisogno per centrare un altro obiettivo importante”.

Il convegno napoletano ha rappresentato un momento di confronto tra addetti ai lavori, su tutti gli aspetti che ruotano intorno al mondo del pallone. In Campania, nonostante i tantissimi tesserati, e il maggior numero di società calcistiche che svolgono attività di puro settore giovanile, una nota dolente è quella degli impianti.

Nel servizio le interviste a Carmine Zigarelli, presidente del comitato regionale della FIGC; Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti; Vito Cozzoli, presidente di Sport Salute spa.