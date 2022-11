Armi, campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri

La sagoma di un ragazzo che punta una pistola contro un altro individuo, dalla silouette identica alla sua, come in uno specchio. E' l'immagine della campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle armi, lanciata dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Accanto all'illustrazione - efficace sintesi della violenza che replica violenza - il messaggio del manifesto: "La prima vittima sei tu", fa riflettere su quanto nel vortice dell'aggressività non si distingue chi la subisce da chi la infligge.

Le cifre raccontano quanto sia dilagante il fenomeno. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi sequestrate 671 armi, più di 2 al giorno. 324 persone arrestate o denunciate, 45 i minorenni. Gli ultimi episodi di arresti: a Brusciano due pesone trovate con una pistola semiautomatica carica. A Giugliano un uomo accoltella la moglie, fortunatamente da poco dimessa dall'ospedale. A Volla un ventenne aggredisce armato un 37enne.

“Quello delle armi tra i giovani è un tema che non abbandona mai l'agenda dei Carabinieri”, ha commentato Enrico Scandone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Il manifesto, realizzato dalla sala stampa del Comando Provinciale di Napoli, sarà diffuso in scuole, centri parrocchiali, presidi di legalità.