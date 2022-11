Amih, le storie e la musica

“Il progetto Amih che ha dato vita a un ensemble multietnico è parte di una visione più ampia, dello spirito di Procida Capitale che vede la cultura non come spettacolo ma come insieme di legami” dice il direttore di Procida 2022 Agostino Riitano.

Una band con vite e storie di sofferenza, sogni, speranze. C'è Mehdi, che lasciò l'Iran nel 2009, dopo che il suo studio di registrazione fu chiuso dal regime. C'è Mamady, arrestato in Guinea per le canzoni anti-governative della sua band e arrivato in Italia attraversando il deserto e il mare.

14 musicisti da 7 paesi e tre continenti, selezionati nella rete nazionale del sistema accoglienza e integrazione.

Il primo concerto al Procida Hall, dopo il percorso laboratoriale che ha portato, in pochi giorni , alla composizione di 8 brani.

“E' solo l'inizio, dice il direttore musicale Osvaldo Di Dio, ora si guarda a un cd, a un tour e con noi lavorano musicisti della banda di Procida e tre donne ucraine che vivono sull'isola”