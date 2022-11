Corpi sfregiati, vilipesi, dispersi, insepolti. Christopher Marlowe, Gaio Sempronio Gracco, Michelangelo Merisi, Pier Paolo Pasolini. 4 quadri scenici, la storia che si ripete per chi è fuori dai canoni. In 'Le 4 morti di Pasolini' di Gian Maria Cervo e Pep Gatell , presidente della Fondazione ‘La fura dells baus’ la dimensione barocca di Napoli, città multistrato,città tribù impermeabile all'omologazione e per questo amatissima da Pasolini. “E’uno spettacolo polifonico e anche festoso, malgrado l'argomento, proprio perchè intriso dell'essenza barocca di Napoli, dice il drammaturgo Gian Maria Cervo,da tempo in collaborazione con La fura dels baus. Spettacolo-laboratorio con telefonini del pubblico accesi, perché attraverso l'applicazione Kalliope 2 viaggia una narrazione parallela con foto, video, musica, informazioni, provocazioni . Sono input che provocano azioni sceniche. ‘Le 4 morti di Pasolini ’, in scena fino a domenica nel 33esimo Circolo didattico di Soccavo -Pianura, è uno degli oltre 200 eventi del progetto ”Affabulazione" ,voluto in tutti i quartieri dal Comune di Napoli.

Nel servizio le voci del drammaturgo Gian Maria Cervo, del regista Pep Gatell e di Roberto D'Avascio del Laboratorio “Visioni Pasoliniane”