Alleanza Nato, a Napoli è ancorata la portaerei George H.W. Bush

Al largo del porto di Napoli è ancorata la portaerei americana George H.W. Bush.

Cinquemila persone a bordo, fra marinai, avieri e ufficiali. Numeri impressionanti, basti pensare ai 18mila pasti serviti al giorno. Decine i mezzi aerei che questa città galleggiante riesce a ospitare.

Il programma di viaggio delle prossime settimane è chiaramente tenuto segreto, si sa però che nei giorni scorsi è stata in Grecia e poi in Croazia.

Una presenza non insolita nelle acque partenopee, ma in tempi di guerra il pensiero corre chiaramente al Mar Nero, alla Crimea e all'Ucraina.

A bordo però ci tengono a sottolinearlo: siamo qui anche per rassicurare gli alleati.



Nel servizio, intervista al capitano David-Tavis M. Pollard, comandante della portaerei George H.W. Bush.